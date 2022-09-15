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Женская хоккейная лига перенесла старт чемпионата из-за вспышки коронавируса

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Руководство Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) сообщило, почему было принято решение перенести начало регулярного чемпионата на несколько дней.
Женская хоккейная лига перенесла старт чемпионата из-за вспышки коронавируса
  • РИА Новости

Старт турнира переносится с 17 на 19 сентября из-за вспышки коронавируса в китайском клубе «КРС Ванке Рэйз», сообщает ТАСС.

Уточняется, что тесты 12 из 18 хоккеисток китайской команды дали положительный результат на COVID.

В матче открытия встретятся петербургский «Динамо-Нева» и екатеринбургский СКСО 19 сентября.

Ранее норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о проблемах со сном после перенесённого в конце марта коронавируса.

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