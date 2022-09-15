Женская хоккейная лига перенесла старт чемпионата из-за вспышки коронавируса
- РИА Новости
Старт турнира переносится с 17 на 19 сентября из-за вспышки коронавируса в китайском клубе «КРС Ванке Рэйз», сообщает ТАСС.
Уточняется, что тесты 12 из 18 хоккеисток китайской команды дали положительный результат на COVID.
В матче открытия встретятся петербургский «Динамо-Нева» и екатеринбургский СКСО 19 сентября.
Ранее норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о проблемах со сном после перенесённого в конце марта коронавируса.