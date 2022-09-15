Бушманов: «Спартак» провёл идеальный матч с «Факелом»

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу с «Факелом».

«Спартак» провёл идеальный матч. Команда выполнила все задачи, которые поставила. Главное, что набрали три очка, забили три мяча и не пропустили», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Он также отреагировал на то, что Гильермо Абаскаль попробовал сыграть в схему с тремя центральными защитниками.

«Перестановка зависит от разных факторов. В данном случае от состояния игроков», — заключил Бушманов.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Факел» (ноль) располагается на четвёртом месте.

Ранее Леонид Федун прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Кубка России по футболу с «Факелом».