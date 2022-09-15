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Рассказов: Абаскаль поменял схему на матч Кубка России с «Факелом»

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Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал установку Гильермо Абаскаля на матч второго тура Кубка России по футболу с воронежским «Факелом».
Рассказов: Абаскаль поменял схему на матч Кубка России с «Факелом»
  • РИА Новости

«Схема была выбрана на эту игру. Тренер видел её немного по-другому, поэтому поменял. Это было буквально вчера. Он показал, как надо играть. Потому что у нас очень плотный график. Нет времени особо что-то отрабатывать», — цитирует Рассказова РИА Новости.

По его словам, Абаскаль понял, что «Факел» прессингует по-другому, поэтому поменял схему игры под конкретного соперника.

«У «Факела» поменялся тренер. Они начали играть по-другому. Тренер разобрал их игру, нашел определенные слабые точки и решил поменять схему», — пояснил Рассказов.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Мячи забили Павел Мелёшин, Квинси Промес, Александр Соболев. Мевля вышел в стартовом составе и провёл на поле 85 минут.

«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Факел» (ноль) располагается на четвёртом месте.

Ранее Леонид Федун прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Кубка России по футболу с «Факелом».

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