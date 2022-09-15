Опубликовано видео первого гола Кокорина за «Арис»
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Команда из Лимасола на своём поле уступила в матче четвертого тура чемпионата Кипра по футболу с «Кармиотиссой».
Игра завершилась поражением «Ариса» со счётом 1:2
Кокорин забил свой первый мяч в кипрском чемпионате. Российский форвард появился на поле после перерыва. Он отличился в компенсированное время.
31-летний Кокорин перешёл в «Арис» в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.
Ранее «Арис» обыграл АПОЭЛ в чемпионате Кипра, Кокорин сыграл один тайм.