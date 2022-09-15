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Опубликовано видео первого гола Кокорина за «Арис»

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В сети появилось видео гола российского нападающего Александра Кокорина за кипрский «Арис».
Опубликовано видео первого гола Кокорина за «Арис»
  • Gettyimages.ru

Команда из Лимасола на своём поле уступила в матче четвертого тура чемпионата Кипра по футболу с «Кармиотиссой».

Игра завершилась поражением «Ариса» со счётом 1:2

Кокорин забил свой первый мяч в кипрском чемпионате. Российский форвард появился на поле после перерыва. Он отличился в компенсированное время.

31-летний Кокорин перешёл в «Арис» в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.

Ранее «Арис» обыграл АПОЭЛ в чемпионате Кипра, Кокорин сыграл один тайм.

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