Хавбек Родригес стал игроком «Олимпиакоса»
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Колумбийский футболист присоединился к греческому клубу на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте команды.
31-летний Родригес выступал за «Порто», «Реал Мадрид», «Баварию» (Мюнхен), «Эвертон». С 2021 года он защищает цвета «Аль-Райяна». Хавбек провёл за катарский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее «Урал» сообщил о подписании сербского атакующего полузащитника «Олимпиакоса» Лазара Ранджеловича.