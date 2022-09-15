Хавбек Родригес стал игроком «Олимпиакоса»

Бывший полузащитник «Реала» и «Баварии» Хамес Родригес стал игроком «Олимпиакоса».

Колумбийский футболист присоединился к греческому клубу на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте команды.

31-летний Родригес выступал за «Порто», «Реал Мадрид», «Баварию» (Мюнхен), «Эвертон». С 2021 года он защищает цвета «Аль-Райяна». Хавбек провёл за катарский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее «Урал» сообщил о подписании сербского атакующего полузащитника «Олимпиакоса» Лазара Ранджеловича.