Абаскаль — о матче с «Факелом»: помимо положительного результата, есть несколько позитивных моментов

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру команды в матче группового этапа Кубка России с «Факелом».

«Помимо положительного результата, есть несколько позитивных моментов. Мы победили дома, не пропустили — это важно. Сегодня голами отличились три нападающих. Это добавляет нам уверенности», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Мячи забили Павел Мелёшин, Квинси Промес, Александр Соболев.

«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Факел» (ноль) располагается на четвёртом месте.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом».