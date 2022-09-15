В форуме «Россия — спортивная держава» примут участие представители 11 дружественных стран

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению X Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

«Сейчас мы видим, что подготовка идёт на хорошем организационном уровне. В преддверии Форума на Кузбассе уже стартовали различные спортивные соревнования. Непосредственно в дни форума планируется провести более 100 деловых, культурных и спортивных мероприятий. Ожидается до 5 тысяч участников, среди них гости из 11 дружественных стран», — сказал Чернышенко.

Он также подчеркнул, что запланировано открытие спортивных объектов, которые построены в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» по всей стране.

Форум пройдёт с 28 по 30 сентября в Кемеровской области.

С 2009 года Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проводился в Москве, Казани, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде, Ульяновске и Нижнем Новгороде. В 2023 году форум планируется провести в Перми.

Ранее Чернышенко сообщил, когда пройдут первые тестовые соревнования киберспортивных «Игр будущего».