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Тихонов отреагировал на то, что Промес обошёл его в рейтинге бомбардиров «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на то, что Квинси Промес обошёл его в рейтинге бомбардиров красно-белых.
Тихонов отреагировал на то, что Промес обошёл его в рейтинге бомбардиров «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Промес обошёл меня в списке лучших бомбардиров «Спартака»? Поздравьте его» — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Промес забил один из мячей. Голландец записал на свой счёт 90 гол в составе красно-белых. Столько же мячей у Андрея Тихонова. Футболисты делят седьмое место в списке бомбардиров. На шестой строчке находится Егор Титов (106 голов).

Ранее форвард «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу над «Факелом» в Кубке России.

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