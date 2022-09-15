Тихонов отреагировал на то, что Промес обошёл его в рейтинге бомбардиров «Спартака»
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«Промес обошёл меня в списке лучших бомбардиров «Спартака»? Поздравьте его» — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».
Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.
Промес забил один из мячей. Голландец записал на свой счёт 90 гол в составе красно-белых. Столько же мячей у Андрея Тихонова. Футболисты делят седьмое место в списке бомбардиров. На шестой строчке находится Егор Титов (106 голов).
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