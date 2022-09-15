Мостовой — о победе «Спартака»: у «Факела» детвора играть вышла

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом».

«Увидел состав «Факела» — какая-то детвора вышла, там играли не то, что основным, а многие ребята вообще впервые на поле вышли. «Спартак» играл смешанным составом. После 2:0 было смотреть неинтересно», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По мнению экс-футболиста «Спартака», красно-белые просто провели очередную тренировку.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Мячи забили Павел Мелёшин, Квинси Промес, Александр Соболев.

«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Крылья» (ноль) располагаются на четвёртом месте.

Ранее Квинси Промес сравнялся с Андреем Тихоновым по количеству голов за «Спартак».