Мостовой — о победе «Спартака»: у «Факела» детвора играть вышла
- РИА Новости
«Увидел состав «Факела» — какая-то детвора вышла, там играли не то, что основным, а многие ребята вообще впервые на поле вышли. «Спартак» играл смешанным составом. После 2:0 было смотреть неинтересно», — цитирует Мостового «Чемпионат».
По мнению экс-футболиста «Спартака», красно-белые просто провели очередную тренировку.
Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.
Мячи забили Павел Мелёшин, Квинси Промес, Александр Соболев.
«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Крылья» (ноль) располагаются на четвёртом месте.
Ранее Квинси Промес сравнялся с Андреем Тихоновым по количеству голов за «Спартак».