Форвард «Спартака» Николсон прокомментировал победу над «Факелом» в Кубке России
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«Хорошая игра сегодня», — цитирует Николсона «Спорт-Экспресс».
Форвард пропустил игру с воронежским клубом из-за дисквалификации.
Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.
Мячи забили Павел Мелёшин, Квинси Промес, Александр Соболев.
«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Крылья» (ноль) располагаются на четвёртом месте.
Ранее Квинси Промес сравнялся с Андреем Тихоновым по количеству голов за «Спартак».