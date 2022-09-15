Форвард «Спартака» Николсон прокомментировал победу над «Факелом» в Кубке России

Нападающий «Спартака» Николсон высказался о победе красно-белых над «Факелом» в матче второго тура группового этапа Кубка России.

«Хорошая игра сегодня», — цитирует Николсона «Спорт-Экспресс».

Форвард пропустил игру с воронежским клубом из-за дисквалификации.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Мячи забили Павел Мелёшин, Квинси Промес, Александр Соболев.

«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Крылья» (ноль) располагаются на четвёртом месте.

Ранее Квинси Промес сравнялся с Андреем Тихоновым по количеству голов за «Спартак».