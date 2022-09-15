Агент Азмуна рассказал, насколько вероятно участие Азмуна в матче сборных России и Ирана

Футбольный агент Арманд Дурн сообщил, насколько вероятно участие Сердара Азмуна в товарищеском матче сборных России и Ирана.

«Проведение этого матча официально не подтверждено. Я сейчас нахожусь с Сердаром, спросил его об этом, и он пока не уверен, что матч состоится», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

14 сентября СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров по медиаправам.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске. 23 сентября в Бишкеке пройдут предыгровая тренировка и пресс-конференция Карпина.

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Ранее сборная России объявила итоговый состав на сентябрьский сбор.