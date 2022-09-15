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Кавазашвили: выбор Карпиным молодых футболистов на матч со сборной Киргизии логичен

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Двукратный чемпион СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем тренировочном сборе национальной команды.
Кавазашвили: выбор Карпиным молодых футболистов на матч со сборной Киргизии логичен
  • РИА Новости

«То, что в команде так много дебютантов, вполне объяснимо. Если бы мы играли, например, с командами Германии или Англии, то, конечно, не вызвали бы столько новых игроков на сбор. Это другой подход, а перед контрольной игрой с командой Киргизии выбор Валерия Карпина логичен и закономерен», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

По его мнению, ко всем контрольным матчам надо всегда подходить с перспективой того, что кто-то из юных футболистов закрепится в основном составе.

«Поэтому и идёт смотр пополнения, тем более что есть возможность проверить наших футболистов в матче с не очень сильной сборной Киргизии», — добавил Кавазашвили.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске. 23 сентября в Бишкеке пройдут предыгровая тренировка и пресс-конференция Карпина.

Матч со сборной Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

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