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Маслов сообщил, что повредил голеностоп в матче с «Факелом»

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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал о травме в матче второго тура тура группового этапа Кубка России с воронежским «Факелом».
Маслов сообщил, что повредил голеностоп в матче с «Факелом»
  • Gettyimages.ru

«Опять «ушёл» голеностоп. Серьёзное что-то? Не знаю, посмотрим с доктором. На данный момент голеностоп начал отекать и некомфортно себя чувствую. Нога немного «проваливается», — цитирует защитника «Матч ТВ».

Маслов из-за травмы был заменён в перерыве матча.

Счёт в игре — 2:0 в пользу красно-белых.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Факелом».

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