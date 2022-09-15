Маслов сообщил, что повредил голеностоп в матче с «Факелом»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал о травме в матче второго тура тура группового этапа Кубка России с воронежским «Факелом».

«Опять «ушёл» голеностоп. Серьёзное что-то? Не знаю, посмотрим с доктором. На данный момент голеностоп начал отекать и некомфортно себя чувствую. Нога немного «проваливается», — цитирует защитника «Матч ТВ».

Маслов из-за травмы был заменён в перерыве матча.

Счёт в игре — 2:0 в пользу красно-белых.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Факелом».