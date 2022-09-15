Маслов сообщил, что повредил голеностоп в матче с «Факелом»
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«Опять «ушёл» голеностоп. Серьёзное что-то? Не знаю, посмотрим с доктором. На данный момент голеностоп начал отекать и некомфортно себя чувствую. Нога немного «проваливается», — цитирует защитника «Матч ТВ».
Маслов из-за травмы был заменён в перерыве матча.
Счёт в игре — 2:0 в пользу красно-белых.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Факелом».