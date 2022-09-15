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Журова прокомментировала призыв Украины не допускать Россию к отбору на Евро-2024

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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление украинской Ассоциация футбола, которая выступила против участия России в жеребьёвке отбора Евро-2024.
Журова прокомментировала призыв Украины не допускать Россию к отбору на Евро-2024
  • РИА Новости

«Они по-другому бы и не сказали, Украина сейчас будет выступать за отмену любых наших спортсменов от всех возможных международных соревнований. Посмотрим, что решит УЕФА. Представляете, какой будет стоять вой, если нас всё же допустят к отбору Евро-2024? Будем надеяться, что нас допустят, но лично у меня такой надежды мало», — цитирует Журову «РБ Спорт».

Жеребьёвка группового этапа Евро-2024 состоится 9 октября. Сам турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в нём примут участие 24 национальные команды.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что сборную России не могут отстранить от жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года из-за позиции Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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