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Кафельников: Федереру стоило объявить о завершении карьеры ещё года два-три назад

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Олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал заявление швейцарского теннисиста Роджера Федерера о намерении завершить карьеру после Кубка Лейвера.
Кафельников: Федереру стоило объявить о завершении карьеры ещё года два-три назад
  • AP

«Безусловно, Роджер много сделал для тенниса — титулы, огромная аудитория болельщиков, которые полюбили его талант и поддерживали его. Тут даже не обсуждается, уходит эпоха, но будет новая эпоха других», — цитирует Кафельникова ТАСС.

Он также подчеркнул, что решение о завершении карьеры Федереру давно нужно было принять. По его словам, болельщикам было бы приятно, если бы швейцарец объявил о завершении в родном городе.

«Ещё раз скажу, что это стоило бы сделать ещё года два-три назад, потому что в последние годы он практически не играл», — заключил Кафельников.

Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счету швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил в социальных сетях, что после Кубка Лэйвера закончит карьеру.

Кубок Лэйвера пройдёт с 23 по 25 сентября.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на решение Федерера завершить спортивную карьеру.

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