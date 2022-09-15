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Юран ответил на вопрос про работу в «Факеле»: потерпите, скоро узнаете

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, может ли он возглавить «Факел».
Юран ответил на вопрос про работу в «Факеле»: потерпите, скоро узнаете
  • РИА Новости

«Могу возглавить «Факел»? Потерпите, скоро узнаете. Я приехал на «Спартак»», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

«Химки» 10 августа расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

СМИ сообщали, что одной из причин ухода тренера была попытка организации договорного матча с «Ростовом» в сезоне-2021/22.

6 сентября «Факел» объявил об уходе Олега Василенко с поста главного тренера. Временно обязанности главного тренера клуба будет исполнять Дмитрий Пятибратов.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко может возглавить «Факел».

 

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