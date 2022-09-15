Юран ответил на вопрос про работу в «Факеле»: потерпите, скоро узнаете
- РИА Новости
«Могу возглавить «Факел»? Потерпите, скоро узнаете. Я приехал на «Спартак»», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».
«Химки» 10 августа расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.
За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
СМИ сообщали, что одной из причин ухода тренера была попытка организации договорного матча с «Ростовом» в сезоне-2021/22.
6 сентября «Факел» объявил об уходе Олега Василенко с поста главного тренера. Временно обязанности главного тренера клуба будет исполнять Дмитрий Пятибратов.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко может возглавить «Факел».