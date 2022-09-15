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В «Спартаке» объяснили, почему Николсон и Бальде не попали в заявку на матч с «Факелом»

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В пресс-службе «Спартака» объяснили, почему нападающие Шамар Николсон и Кейта Бальде не попали в заявку на матч группового этапа Кубка России с «Факелом».
В «Спартаке» объяснили, почему Николсон и Бальде не попали в заявку на матч с «Факелом»
  • Gettyimages.ru

«У Шамара Николсона, напомним, все ещё действует дисквалификация. Кейта Бальде также пока по объективным причинам не может помочь команде, поэтому вне заявки. Тренерский штаб рассчитывает на скорейшее возвращение обоих футболистов, о чём в предматчевом интервью сказал главный тренер Гильермо Абаскаль», — сообщили в пресс-службе клуба.

15 сентября «Спартак» сыграет с «Факелом» в матче группового турнира Кубка России. Начало — в 17:30.

«Спартак» проведёт матч с «Факелом» в специальной форме в честь 875-летия Москвы.

«Спартак» занимает второе место в группе B, набрав три очка. «Факел» (ноль) занимает четвёртую позицию.

27-летний Бальде подписал контракт с красно-белыми до июня 2025 года.

Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Он также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Факелом».

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