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Колосков: Россию не отстранят от жеребьёвки отбора ЧЕ по футболу из-за призывов Украины

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что сборную России не могут отстранить от жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года из-за позиции Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Колосков: Россию не отстранят от жеребьёвки отбора ЧЕ по футболу из-за призывов Украины
  • РИА Новости

«А что, Павелко аплодировать должен? Это его право как члена УЕФА. Как будто мы ожидали, что он будет всех убеждать допустить нас... Нет никакой вероятности, что нас отстранят от жеребьёвки. Если бы было всё просто, мы бы тоже постоянно так делали. Всё делается по другим законам», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Жеребьёвка группового этапа Евро-2024 состоится 9 октября. Сам турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в нём примут участие 24 национальные команды.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.

Ранее в Госдуме прокомментировали призыв Украины не допускать Россию к отбору на Евро-2024.

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