Истомин: Серохвостов полтора месяца не делал работы вообще

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал о состоянии здоровья Даниила Серохвостова.

«Сейчас Даниил пропивает курс антибиотиков. Суть не в его форме, хотя он очень хочет соревноваться, даже здесь, на Кубке Содружества, хотел. Но человек полтора месяца не делал работы вообще. Всё, что он делал, — поддерживающие нагрузки выполнял», — сказал Истомин на YouTube-канале СБР.

Он также отметил, что в попытках вылечить спортсмена его отправили в Москву на дообследование, которое показало, что ему необходимо принимать антибиотики. По его словам, Серохвостов приедет в Чайковский и начнёт тренировки, там они обсудят планы на подготовку к сезону.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты Александр Логинов, Серохвостов и Лариса Куклина не примут участие в сочинском этапе Кубка Содружества.