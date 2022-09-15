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Головин: Черчесов умел подобрать важные слова перед матчами, на которые не хватает мотивации

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Хавбек «Монако» Александр Головин поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Головин: Черчесов умел подобрать важные слова перед матчами, на которые не хватает мотивации
  • РИА Новости

«Не знаю, как ему это удавалось, но он всё время находил такие слова, что ты выходил на поле с мыслями, что это не просто игра, а последний твой бой. Черчесов умел подобрать важные слова даже перед теми матчами, на которые может не хватить мотивации. Так преподносил, что кровь закипала!» — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что благодаря эмоциям до сих пор помнит чемпионат мира 2018 года.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где уступила команде Хорватии в серии пенальти. Победителем чемпионата мира стала сборная Франции, обыгравшая в финале обидчиков российской команды со счётом 4:2.

Ранее бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал, как переживал из-за непопадания на домашний чемпионат мира 2018 года из-за травмы.

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