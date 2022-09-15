Рауш рассказал, как травма помешала ему выступить на ЧМ-2018

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал, как переживал из-за непопадания на домашний чемпионат мира 2018 года из-за травмы.

«Я должен был быть в заявке на ЧМ. Обсуждал это с Черчесовым. Я был в отличной форме. Ну а потом… травма за день до объявления окончательного состава. После этого я неделю не хотел ни с кем разговаривать. Хотя звонков было море — когда брал телефон в руки, он в прямом смысле был раскалённым», — приводит слова Рауша Sport24.

Он также заявил, что ему не было больно смотреть турнир по телевизору, потому что он болел за своих соотечественников как сумасшедший. По его словам, к этому времени пришло осознание, что в футболе такие вещи случаются.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где уступила команде Хорватии в серии пенальти. Победителем чемпионата мира стала сборная Франции, обыгравшая в финале обидчиков российской команды со счётом 4:2.

Ранее Рауш прокомментировал запрет российским командам участвовать в международных соревнованиях.