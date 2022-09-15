Рауш: не понимаю ситуацию, когда кому-то запрещают участвовать в спортивных соревнованиях

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш прокомментировал запрет российским командам участвовать в международных соревнованиях.

«Не хочу лезть в политику, но не понимаю ситуацию, когда кому-то запрещают участвовать в спортивных соревнованиях. Я считаю, что каждый имеет право играть в футбол, теннис или любой другой вид спорта. Для меня спорт и политика не связаны друг с другом», — приводит слова Рауша Sport24.

8 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов.

Напомним, что организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее Рауш объяснил решение завершить карьеру в 32 года.