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Рауш рассказал, почему завершил карьеру в 32 года

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Бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш объяснил решение завершить карьеру в 32 года.

«В последние три года у меня пошли проблемы со спиной — грыжи. С первой я справился, а вот вторая была намного неприятнее. Если бы не все эти проблемы, с удовольствием поиграл бы ещё. Но сейчас решил, что здоровье — главное», — приводит слова Рауша Sport24.

Он также подчеркнул, что грыжи появились, ещё когда он был игроком московского клуба. По его словам, боль терпеть было невозможно.

«Но всё ещё надеялся поиграть на высоком уровне — так уже после России возник вариант с «Нюрнбергом», — заключил Рауш.

32-летний Рауш выступал за «Кёльн», «Ганновер», «Штутгарт», «Динамо». С 2021 года он защищал цвета «Нюрнберга», за который провёл пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Футболист выступал за «Динамо» с 2017 по 2021 год, принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее защитник московского «Динамо» Эли Даса высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложить санкции на российские команды.

 

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