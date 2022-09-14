Гончаренко объяснил поражение «Урала» от ЦСКА в Кубке России

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко объяснил поражение екатеринбургского клуба от ЦСКА в матче второго тура группового этапа Кубка России.

«ЦСКА хорошо выглядит, игровой ритм, но мы неплохо смотрелись. К сожалению, пропустили со стандарта, с которого не стоило. В концовке упустили быструю атаку. Не хватало несколько дней нам, чтобы детально всё отработать», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что ему нравится, когда «Урал» понимает сильные стороны соперника и хорошо играет в обороне. По его словам, екатеринбургская команда в матче с ЦСКА заслужила больше, чем поражение.

«Надеемся, что сможем продолжать набирать очки», — заключил Гончаренко.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

В составе армейцев мячи забили Виллиан Роша (77-я минута), Милан Гайич (90+3). У «Урала» отличился Александр Юшин (85-я).

Московская команда (шесть очков) занимает первое место в группе D, «Урал» (три) — второе.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу армейского клуба в матче второго тура группового этапа Кубка России с «Уралом».