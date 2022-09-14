Романо: экс-футболист «Реала» Родригес перейдёт в «Олимпиакос» на правах аренды

Колумбийский футболист катарского клуба «Аль-Райян» Хамес Родригес продолжит карьеру в «Олимпиакосе».

Родригес перейдёт в «Олимпиакос» на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

Уточняется, что 14 сентября хавбек прилетит в Грецию для медицинского обследования.

31-летний Родригес выступал за «Порто», «Реал Мадрид», «Баварию» Мюнхен, «Эвертон». С 2021 года он защищает цвета «Аль-Райяна». Хавбек провёл за катарский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить мадридский «Реал» в случае ухода его нынешнего наставника Карло Анчелотти.