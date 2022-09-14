Олимпийский чемпион Самуэльссон: с россиян вряд ли снимут санкции в ближайшее время

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон из Швеции высказался о санкциях в отношении российских спортсменов.

«Понятно, что ни белорусским, ни российским биатлонистам, как и украинским спортсменам, не до веселья. Конечно, очень грустно, что мы оказались в такой ситуации. В то же время я пока не вижу, как мы можем вернуть их обратно, это было бы очень странно», — цитирует Самуэльссона SVT.

25-летний скандинавский спортсмен считает, что Союз биатлонистов России (СБР) для начала должен дистанцироваться от спецоперации на Украине.

«Однако мне кажется , что этого никогда произойдёт», — заключил биатлонист.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство СБР.

Ранее сообщалось, что IBU продлит отстранение россиян и белорусов от Кубка мира.