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Баринов: матч со «Спартаком» для меня не является особенным

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что не видит ничего особенного в предстоящем матче десятого тура чемпионата России со «Спартаком».
Баринов: матч со «Спартаком» для меня не является особенным
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Матч со «Спартаком» для меня не является особенным. Для меня сейчас каждый матч особенный. Я эту историю перерос, мне уже 26», — цитирует Баринова Sport24.

«Локомотив» в десятом туре сыграет со «Спартаком». Матч пройдёт 18 сентября на стадионе «Открытие Арена». Начало — 19:00.

«Локомотив» (девять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» (16) располагается на пятой строчке.

Ранее Баринов рассказал о состоянии команды после поражения от «Факела» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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