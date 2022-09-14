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Баринов: после «Факела» состоялся, наверное, самый короткий диалог с болельщиками

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о состоянии команды после поражения от «Факела» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Баринов: после «Факела» состоялся, наверное, самый короткий диалог с болельщиками
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«После «Факела» состоялся, наверное, самый короткий мой диалог с болельщиками. Я просто извинился и сказал, что нам стыдно. Как после этого найти в себе силы? Сегодня нашли, мы победили. Какие могут быть вопросы? У вас есть ко мне вопросы по самоотдаче? Нет? Тогда задавайте вопросы другим ребятам, которые не выкладываются на 100—120%. Но сегодня самоотдача ребят мне понравилась», — цитирует Баринова Sport24.

Встреча девятого тура между «Факелом» и «Локомотивом» завершилась со счётом 2:0. Для воронежского клуба победа над железнодорожниками стала первой в сезоне-2022/23 чемпионата России.

«Локомотив» (девять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Факел» (семь) располагается на 14-й строчке.

14 сентября красно-зелёные обыграли по пенальти «Краснодар» со счётом 3:2 в матче второго тура группового этапа КР. Московская команда (два очка) занимает третье место в группе A, «Краснодар» (четыре) — второе.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России по футболу с «Краснодаром».

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