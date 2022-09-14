Смолов рассказал об ужине за 1,5 млн рублей
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«$25 тыс., 1,5 млн рублей. Там пришлось покупать шампанское, чтобы Михаил Круг играл в ночном клубе в Нью-Йорке», — заявил Смолов в эфире YouTube-канала Насти Ивлеевой.
По сообщениям СМИ, футболист получает в «Динамо» около €1,5 млн в год со всеми бонусами.
32-летний форвард перешёл в «Динамо» в январе 2022 года из «Локомотива». Его трансферная стоимость составляет €6 млн. Смолов также выступал за «Фейеноор», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Сельту».
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