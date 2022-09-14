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Смолов рассказал об ужине за 1,5 млн рублей

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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов признался, сколько он смог потратить денег за самый дорогой ужин в жизни.
Смолов рассказал об ужине за 1,5 млн рублей
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«$25 тыс., 1,5 млн рублей. Там пришлось покупать шампанское, чтобы Михаил Круг играл в ночном клубе в Нью-Йорке», — заявил Смолов в эфире YouTube-канала Насти Ивлеевой.

По сообщениям СМИ, футболист получает в «Динамо» около €1,5 млн в год со всеми бонусами.

32-летний форвард перешёл в «Динамо» в январе 2022 года из «Локомотива». Его трансферная стоимость составляет €6 млн. Смолов также выступал за «Фейеноор», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Сельту».

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