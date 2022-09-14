Наумов считает, что «Локомотив» обыграет «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на победу железнодорожников в Кубке России над «Краснодаром».

«Победа — это всегда здорово, поздравляю ребят. Эта победа придаст уверенности команде. К «Спартаку» «Локомотив» подходит в хорошем настроении, и мне кажется, что для красно-белых это звоночек. Думаю, что «Локомотив» обыграет «Спартак», команда на ходу. Вот посмотрите, будет победа», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в Кубке России, игра, проходившая на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счётом 3:2 в пользу столичного клуба.

В составе железнодорожников мячи забили Вильсон Изидор (6-я минута), Гирано Керк (58-я). У «Краснодара» отличились Вячеслав Литвинов (12-я), Джон Кордоба (20-я).

Московская команда (два очка) занимает третье место в группе A, «Краснодар» (четыре) — второе.

«Локомотив» в десятом туре сыграет со «Спартаком». Матч пройдёт 18 сентября на стадионе «Открытие Арена». Начало — 19:00.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России по футболу с «Краснодаром».