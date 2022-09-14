военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Точилин: надо отдать должное «Торпедо», которое превзошло «Сочи» по самоотдаче

Короткая ссылка
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал итоги матча второго тура группового этапа Кубка России с «Торпедо».
Точилин: надо отдать должное «Торпедо», которое превзошло «Сочи» по самоотдаче
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Вели заслуженно по первому тайму, во втором хотели этот успех развить, но за счёт потери концентрации результат не в нашу пользу. Надо отдать должное сопернику, который вышел и превзошёл нас в плане самоотдачи и концентрации. Те моменты, которые они создали, они выжали максимум», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

По его словам, футболист Мусса Сиссоко показал, что является индивидуально сильным игроком. Он также подчеркнул, что есть вопросы к адаптации и сыгранности футболиста с партнёрами.

«Сочи» уступило «Торпедо», игра, проходившая на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 1:3 в пользу столичного клуба.

В составе чёрно-белых мячи забили Давид Караев (54-я минута), Игорь Лебеденко (60-я), Александр Рязанцев (75-я). У черноморской команды отличился Амир Батырев (21-я).

«Торпедо» в следующем матче 28 сентября в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Сочи» в этот же день примет московский ЦСКА.

21-летний защитник выступал за ПСЖ с 2017 по 2020 год.

В сезоне-2021/22 футболист провёл в бельгийском «Стандарде» 22 матча и забил один мяч.

1 сентября «Сочи» объявил о подписании контракта с Сиссоко.

Ранее вратарь «Сочи» Денис Адамов оценил перспективы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить