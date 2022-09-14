Точилин: надо отдать должное «Торпедо», которое превзошло «Сочи» по самоотдаче
- РИА Новости
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«Вели заслуженно по первому тайму, во втором хотели этот успех развить, но за счёт потери концентрации результат не в нашу пользу. Надо отдать должное сопернику, который вышел и превзошёл нас в плане самоотдачи и концентрации. Те моменты, которые они создали, они выжали максимум», — цитирует Точилина «Матч ТВ».
По его словам, футболист Мусса Сиссоко показал, что является индивидуально сильным игроком. Он также подчеркнул, что есть вопросы к адаптации и сыгранности футболиста с партнёрами.
«Сочи» уступило «Торпедо», игра, проходившая на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 1:3 в пользу столичного клуба.
В составе чёрно-белых мячи забили Давид Караев (54-я минута), Игорь Лебеденко (60-я), Александр Рязанцев (75-я). У черноморской команды отличился Амир Батырев (21-я).
«Торпедо» в следующем матче 28 сентября в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Сочи» в этот же день примет московский ЦСКА.
21-летний защитник выступал за ПСЖ с 2017 по 2020 год.
В сезоне-2021/22 футболист провёл в бельгийском «Стандарде» 22 матча и забил один мяч.
1 сентября «Сочи» объявил о подписании контракта с Сиссоко.
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