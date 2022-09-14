Точилин: надо отдать должное «Торпедо», которое превзошло «Сочи» по самоотдаче

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал итоги матча второго тура группового этапа Кубка России с «Торпедо».

«Вели заслуженно по первому тайму, во втором хотели этот успех развить, но за счёт потери концентрации результат не в нашу пользу. Надо отдать должное сопернику, который вышел и превзошёл нас в плане самоотдачи и концентрации. Те моменты, которые они создали, они выжали максимум», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

По его словам, футболист Мусса Сиссоко показал, что является индивидуально сильным игроком. Он также подчеркнул, что есть вопросы к адаптации и сыгранности футболиста с партнёрами.

«Сочи» уступило «Торпедо», игра, проходившая на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 1:3 в пользу столичного клуба.

В составе чёрно-белых мячи забили Давид Караев (54-я минута), Игорь Лебеденко (60-я), Александр Рязанцев (75-я). У черноморской команды отличился Амир Батырев (21-я).

«Торпедо» в следующем матче 28 сентября в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Сочи» в этот же день примет московский ЦСКА.

21-летний защитник выступал за ПСЖ с 2017 по 2020 год.

В сезоне-2021/22 футболист провёл в бельгийском «Стандарде» 22 матча и забил один мяч.

1 сентября «Сочи» объявил о подписании контракта с Сиссоко.

Ранее вратарь «Сочи» Денис Адамов оценил перспективы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.