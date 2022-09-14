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Савичев — о победе «Торпедо»: результат игры даёт больше оптимизма, что мы на правильном пути

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Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал итоги матча второго тура группового этапа Кубка России с «Сочи».
Савичев — о победе «Торпедо»: результат игры даёт больше оптимизма, что мы на правильном пути
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Два разных тайма, в первом тайме не очень получалось, так как не хватало взаимодействия. Во втором тайме вышли футболисты, которые находятся в игровом тонусе. Результат сегодняшней игры даёт больше оптимизма, что мы на правильном пути, продолжаем работать», — цитирует Савичева «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что у «Торпедо» впереди тяжёлые игры в чемпионате России. По его словам, у московского клуба получится исправить ситуацию.

«Торпедо» обыграло «Сочи», игра, проходившая на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 3:1 в пользу столичного клуба.

В составе чёрно-белых мячи забили Давид Караев (54-я минута), Игорь Лебеденко (60-я), Александр Рязанцев (75-я). У черноморской команды отличился Амир Батырёв (21-я).

«Торпедо» в следующем матче 28 сентября в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Сочи» в этот же день примет московский ЦСКА.

Ранее стало известно, что ФК «Торпедо» одержал первую победу в сезоне-2022/23.

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