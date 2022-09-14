Циннбауэр — о победе «Локомотива» над «Краснодаром»: могу похвалить ребят

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России по футболу с «Краснодаром».

«Хочу похвалить своих футболистов за то, как они смогли переломить игру. Хочу выделить Худякова, ребят, которые били пенальти. Мы знаем, как нам надо работать, что надо улучшать», — цитирует Циннбауэра «Спорт-Экспресс».

По его мнению, игроки «Локо» смогли хорошо войти в игру, поэтому удалось забить быстрый мяч.

«Второй тайм мы начали примерно так же, старались играть в высокий прессинг, были хорошие моменты. Однако смогли забить только один мяч. У нас был хороший соперник», — заключил немецкий специалист.

Красно-зелёные обыграли по пенальти «Краснодар» со счётом 3:2 в матче второго тура группового этапа КР. Московская команда (два очка) занимает третье место в группе A, «Краснодар» (четыре) — второе.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что победа над «Краснодаром» придаст «Локо» уверенности перед игрой со «Спартаком».