«Торпедо» одержало волевую победу над «Сочи» в матче КР

Московское «Торпедо» в гостях нанесло поражение «Сочи» в матче группового этапа Кубка России по футболу.

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:1 в пользу столичного клуба.

В составе чёрно-белых мячи забили Давид Караев (54-я минута), Игорь Лебеденко (60-я), Александр Рязанцев (75-я). У черноморской команды отличился Амир Батырёв (21-я).

«Торпедо» в следующем матче 28 сентября в гостях сыграет в Екатеринбурге с «Уралом». «Сочи» в этот же день примет московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что команда блогеров «Амкал» уступила «Звезде» по пенальти и выбыла из КР по футболу.











