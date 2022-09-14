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Агент Николсона: Шамар полностью готов к нагрузкам на тренировках

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Ненад Протега, агент Шамара Николсона, рассказал о ходе восстановления форварда московского «Спартака» после травмы.
Агент Николсона: Шамар полностью готов к нагрузкам на тренировках
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Шамар чувствует себя хорошо и уже полностью готов к нагрузкам на тренировках. К сожалению, матч Кубка России Николсон пропустит из-за дисквалификации, но мы надеемся увидеть его в ближайшем матче чемпионата», — цитирует Протегу Sport24.

«Спартак» 15 сентября в матче КР примет воронежский «Факел». В игре десятого тура РПЛ красно-белые 18 сентября сыграют на своём поле с «Локомотивом».

25-летний ямайский форвард в шести матчах сезона-2022/23 не отметился результативными действиями.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что Николсон продолжит выступать за московский клуб.

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