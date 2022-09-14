Агент Николсона: Шамар полностью готов к нагрузкам на тренировках

Ненад Протега, агент Шамара Николсона, рассказал о ходе восстановления форварда московского «Спартака» после травмы.

«Шамар чувствует себя хорошо и уже полностью готов к нагрузкам на тренировках. К сожалению, матч Кубка России Николсон пропустит из-за дисквалификации, но мы надеемся увидеть его в ближайшем матче чемпионата», — цитирует Протегу Sport24.

«Спартак» 15 сентября в матче КР примет воронежский «Факел». В игре десятого тура РПЛ красно-белые 18 сентября сыграют на своём поле с «Локомотивом».

25-летний ямайский форвард в шести матчах сезона-2022/23 не отметился результативными действиями.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что Николсон продолжит выступать за московский клуб.