Агент Николсона: Шамар полностью готов к нагрузкам на тренировках
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«Шамар чувствует себя хорошо и уже полностью готов к нагрузкам на тренировках. К сожалению, матч Кубка России Николсон пропустит из-за дисквалификации, но мы надеемся увидеть его в ближайшем матче чемпионата», — цитирует Протегу Sport24.
«Спартак» 15 сентября в матче КР примет воронежский «Факел». В игре десятого тура РПЛ красно-белые 18 сентября сыграют на своём поле с «Локомотивом».
25-летний ямайский форвард в шести матчах сезона-2022/23 не отметился результативными действиями.
Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что Николсон продолжит выступать за московский клуб.