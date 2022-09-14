Смолов: из-за моего характера конкуренция не всегда шла мне на пользу

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал об отношении к рабочему процессу в коллективе.

«На мой характер конкуренция не всегда мне шла на пользу. Хотя, по-хорошему, она должна, наоборот, мотивировать и мобилизовать. Я воспринимал это больше как личное и хотел дополнительного внимания к себе из-за своего психотипа», — заявил Смолов в эфире YouTube-канала Насти Ивлеевой.

При этом он признался, что сейчас нормально начал относиться к конкуренции в коллективе.

«Вижу на примере остальных ребят, что она действительно хорошо работает. Не позволяешь себе лениться, выйти на тренировку и работать на 50%, потому что не выспался», — добавил он.

«Динамо» 13 сентября победило «Ахмат» (2:1) в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу. Смолов забил один из мячей.

32-летний форвард перешёл в «Динамо» в январе 2022 года из «Локомотива». Его трансферная стоимость составляет €6 млн.

Ранее защитник «Динамо» Эли Даса рассказал о работе с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким в нидерландском «Витессе».