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Экс-футболист сборной Сербии посоветовал российским спортсменам не менять гражданство

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Бывший защитник сборной Сербии по футболу Здравко Кузманович высказался о санкциях УЕФА в отношении России.
Экс-футболист сборной Сербии посоветовал российским спортсменам не менять гражданство
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

«Российским спортсменам нужно набраться терпения. Однажды всё вернётся на круги своя. Российские спортсмены должны любить свою страну так, как мы, сербы, любим свою. У них нет причин менять гражданство», — цитирует Кузмановича Metaratings.

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший полузащитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» Александр Глеб высказался об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований.



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