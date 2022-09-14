Экс-футболист сборной Сербии посоветовал российским спортсменам не менять гражданство
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«Российским спортсменам нужно набраться терпения. Однажды всё вернётся на круги своя. Российские спортсмены должны любить свою страну так, как мы, сербы, любим свою. У них нет причин менять гражданство», — цитирует Кузмановича Metaratings.
УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Ранее бывший полузащитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» Александр Глеб высказался об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований.