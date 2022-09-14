Круглый стол по теме Fan ID состоится в начале октября

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв рассказал, когда пройдёт круглый стол по вопросу Fan ID.

«Круглый стол по теме Fan ID — в первых числах октября. Дата будет сообщена позже, но это будет первая неделя октября», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин раскритиковал систему Fan ID — паспорта болельщика.