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Тренер сборной Киргизии заявил, что команда продолжает готовиться к матчу с Россией

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Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин прокомментировал информацию о возможном срыве товарищеского матча с командой России.
Тренер сборной Киргизии заявил, что команда продолжает готовиться к матчу с Россией
  • РИА Новости

«Мне об этом ничего не известно. Мы готовимся к игре», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров по медиаправам.

Напомним, что матч запланирован на 24 сентября. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее в РФС отреагировали на информацию о возможном срыве матча со сборной Киргизии.

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