Тренер сборной Киргизии заявил, что команда продолжает готовиться к матчу с Россией
- РИА Новости
«Мне об этом ничего не известно. Мы готовимся к игре», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».
СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров по медиаправам.
Напомним, что матч запланирован на 24 сентября. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.
Ранее в РФС отреагировали на информацию о возможном срыве матча со сборной Киргизии.