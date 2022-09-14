Тренер сборной Киргизии заявил, что команда продолжает готовиться к матчу с Россией

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин прокомментировал информацию о возможном срыве товарищеского матча с командой России.

«Мне об этом ничего не известно. Мы готовимся к игре», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров по медиаправам.

Напомним, что матч запланирован на 24 сентября. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее в РФС отреагировали на информацию о возможном срыве матча со сборной Киргизии.