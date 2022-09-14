Источник: матч сборной России с Киргизией может сорваться

Товарищеский матч между сборными России и Киргизии может сорваться из-за споров по медиаправам.

По информации Telegram-канала «Мутко против», киргизская сторона настаивает на том, что не может предоставить медиаправа, так как они уже проданы местному агентству.

Отмечается, что с таким подходом не согласны в РФС — если медиаправа не будут переданы, то матч не смогут показать в России. По правилам товарищеских матчей хозяева предоставляют телевизионные права на территории гостей.

Напомним, что матч запланирован на 24 сентября. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее тренер сборной Валерий Карпин сообщил, когда объявит окончательный состав на сентябрьский сбор.