Источник: матч сборной России с Киргизией может сорваться
- РИА Новости
По информации Telegram-канала «Мутко против», киргизская сторона настаивает на том, что не может предоставить медиаправа, так как они уже проданы местному агентству.
Отмечается, что с таким подходом не согласны в РФС — если медиаправа не будут переданы, то матч не смогут показать в России. По правилам товарищеских матчей хозяева предоставляют телевизионные права на территории гостей.
Напомним, что матч запланирован на 24 сентября. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.
Ранее тренер сборной Валерий Карпин сообщил, когда объявит окончательный состав на сентябрьский сбор.