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Смородская ответила Заварзину, заявившему, что она вмешивалась в работу тренера

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на слова экс генерального директора московских «Спартака» и «Динамо» Юрия Заварзина.
Смородская ответила Заварзину, заявившему, что она вмешивалась в работу тренера
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я никогда не занималась никакими тактическими вопросами. Как раз для этого и назначают тренера, чтобы он этим занимался. Пусть эту байку себе рассказывает, а не людям. Это неправда», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Юрий Заварзин рассказал, как бывший главный тренер «Локомотива» Борис Игнатьев заявил Ольге Смородской, что она не разбирается в футболе.

Напомним, Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год. Игнатьев был ассистентом главного тренера в московском клубе в 2009—2010 годах.

Ранее сообщалось, как Ольга Смородская отреагировала на поражение «Локомотива» в матче девятого тура чемпионата России с «Факелом» (0:2).

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