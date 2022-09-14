Смородская ответила Заварзину, заявившему, что она вмешивалась в работу тренера
- РИА Новости
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«Я никогда не занималась никакими тактическими вопросами. Как раз для этого и назначают тренера, чтобы он этим занимался. Пусть эту байку себе рассказывает, а не людям. Это неправда», — цитирует Смородскую «Чемпионат».
Юрий Заварзин рассказал, как бывший главный тренер «Локомотива» Борис Игнатьев заявил Ольге Смородской, что она не разбирается в футболе.
Напомним, Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год. Игнатьев был ассистентом главного тренера в московском клубе в 2009—2010 годах.
Ранее сообщалось, как Ольга Смородская отреагировала на поражение «Локомотива» в матче девятого тура чемпионата России с «Факелом» (0:2).