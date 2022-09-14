Заварзин рассказал историю, как Игнатьев упрекнул Смородскую в незнании футбола

Бывший генеральный директор московских «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин рассказал, как бывший главный тренер «Локомотива» Борис Игнатьев заявил Ольге Смородской, что она не разбирается в футболе.

«Она как‑то вызвала Игнатьева и начала рассказывать, какой игрок где должен бегать. Он её слушал пять-семь минут, а потом спросил: «Зачем вам это надо, если вы в этом деле нулевая?» На этом диалог закончился», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Напомним, Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год. Игнатьев был ассистентом главного тренера в московском клубе в 2009—2010 годах.

Ранее сообщалось, как Ольга Смородская отреагировала на поражение «Локомотива» в матче девятого тура чемпионата России с «Факелом» (0:2).