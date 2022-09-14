Газинский считает, что ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар» могут побороться с «Зенитом» в РПЛ

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал, какие клубы могут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Конкурировать сложно, но у нас многие команды могут побороться: в ЦСКА пришёл Федотов, есть «Спартак». Не стал бы списывать со счетов «Краснодар», — цитирует Газинского «Спорт-Экспресс».

После девяти туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. Следом идут ЦСКА (20 очков) и «Ростов» (19). Краснодар (17) — четвёртый, а «Спартак» (16) — пятый.

Ранее Юрий Газинский заявил, что у него были переговоры с ЦСКА, но не сложилось.