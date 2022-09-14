Свёнтек рассказала о своей реакции на победу Надаля над Медведевым в финале AO

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, как на неё повлияла победа Рафаэля Надаля над Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Рафа так меня вдохновил, особенно в этом сезоне, когда я смотрела его финал на Australian Open. Это действительно дало мне дополнительную мотивацию и ещё больше выдержки на корте», — цитирует Свёнтек Vogue.

Напомним, что Надаль в январе обыграл Медведева в финале Australian Open со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии Надаль завоевал 21-й титул на турнирах Большого шлема, что является рекордом.

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