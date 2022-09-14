военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Свёнтек рассказала о своей реакции на победу Надаля над Медведевым в финале AO

Короткая ссылка
Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, как на неё повлияла победа Рафаэля Надаля над Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии.
Свёнтек рассказала о своей реакции на победу Надаля над Медведевым в финале AO
  • AP
  • © Andy Brownbill

«Рафа так меня вдохновил, особенно в этом сезоне, когда я смотрела его финал на Australian Open. Это действительно дало мне дополнительную мотивацию и ещё больше выдержки на корте», — цитирует Свёнтек Vogue.

Напомним, что Надаль в январе обыграл Медведева в финале Australian Open со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии Надаль завоевал 21-й титул на турнирах Большого шлема, что является рекордом.

Ранее стала известна реакция Новака Джоковича на недопуск к US Open 2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить