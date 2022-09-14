военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Новичок «Динамо» Даса: Слуцкий в Нидерландах был легендой

Короткая ссылка
Защитник «Динамо» Эли Даса рассказал о работе с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким в нидерландском «Витессе».
Новичок «Динамо» Даса: Слуцкий в Нидерландах был легендой
  • globallookpress.com
  • © Fotografo01/Keystone Press Agency

«В Нидерландах он был легендой! После игры он никогда не отказывал в интервью, всегда был весел. Он остался в «Рубине». У него есть амбиции вернуться обратно. Он хочет выигрывать и снова быть в топе», — цитирует Даса «Чемпионат».

Напомним, что «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого по итогам сезона-2021/22 вылетел из Российской премьер-лиги в Первую лигу. Команда после девяти туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Слуцкий работал в «Витессе» с 2018 по 2019 год.

Ранее Владислав Игнатьев рассказал, что Слуцкий сделал пересадку волос в Турции и ему советовал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить