Новичок «Динамо» Даса: Слуцкий в Нидерландах был легендой

Защитник «Динамо» Эли Даса рассказал о работе с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким в нидерландском «Витессе».

«В Нидерландах он был легендой! После игры он никогда не отказывал в интервью, всегда был весел. Он остался в «Рубине». У него есть амбиции вернуться обратно. Он хочет выигрывать и снова быть в топе», — цитирует Даса «Чемпионат».

Напомним, что «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого по итогам сезона-2021/22 вылетел из Российской премьер-лиги в Первую лигу. Команда после девяти туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Слуцкий работал в «Витессе» с 2018 по 2019 год.

Ранее Владислав Игнатьев рассказал, что Слуцкий сделал пересадку волос в Турции и ему советовал.