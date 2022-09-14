Sport24: Мажич приступил к работе в ЭСК РФС

Милорад Мажич приступил к работе в экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

По информации Sport24, сербский специалист 13 сентября участвовал в заседании комиссии и голосовал по её решениям.

49-летний Мажич стал девятым членом действующего состава ЭСК. Помимо серба, в состав комиссии входят Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Сергей Фурса, Николай Левников, Эдуард Малый.

Мажич имеет опыт работы на двух чемпионатах мира. Он также был арбитром матча за Суперкубок УЕФА и финала Лиги чемпионов.

Ранее ЭСК признала верными все решения арбитра Сергея Иванова в матче ЦСКА — «Краснодар».