Адамов: Дзюба не подошёл бы «Сочи», а Кокорин — да
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«Думаю, он не подошёл бы под наш стиль сейчас. Тренер пытается играть низом, а на Дзюбу с его ростом надо закидывать верхом. Кокорин? Думаю, подошёл бы», — цитирует Адамова «РБ Спорт».
18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.
За турецкий клуб игрок провёл три матча и забил один мяч.
Ранее главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о шансах Дзюбы в команде.