Адамов: Дзюба не подошёл бы «Сочи», а Кокорин — да

Вратарь «Сочи» Денис Адамов рассказал, почему нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба не вписался бы в игру его команды.

«Думаю, он не подошёл бы под наш стиль сейчас. Тренер пытается играть низом, а на Дзюбу с его ростом надо закидывать верхом. Кокорин? Думаю, подошёл бы», — цитирует Адамова «РБ Спорт».

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

За турецкий клуб игрок провёл три матча и забил один мяч.

Ранее главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о шансах Дзюбы в команде.