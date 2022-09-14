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Адамов: Дзюба не подошёл бы «Сочи», а Кокорин — да

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Вратарь «Сочи» Денис Адамов рассказал, почему нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба не вписался бы в игру его команды.
Адамов: Дзюба не подошёл бы «Сочи», а Кокорин — да
  • Legion-Media
  • © Seskim Photo

«Думаю, он не подошёл бы под наш стиль сейчас. Тренер пытается играть низом, а на Дзюбу с его ростом надо закидывать верхом. Кокорин? Думаю, подошёл бы», — цитирует Адамова «РБ Спорт».

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

За турецкий клуб игрок провёл три матча и забил один мяч.

Ранее главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о шансах Дзюбы в команде.

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