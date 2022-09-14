Риккардо: справедливо, если я в следующем году не получу места в «Формуле-1»

Пилот McLaren Даниэль Риккардо оценил свои шансы остаться в «Формуле-1» в следующем сезоне.

«Я согласен с тем, что если в следующем году меня не будет на стартовой решётке, то это будет справедливо. Если я окажусь на трассе, то должен быть уверен, что это заслуженно», — цитирует Риккардо Racingnews365.

В нынешнем сезоне гонщик провёл 19 стартов. Он находится на 14-й позиции в личном зачёте «Формулы-1». Лидером является пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Напомним, что заключительный этап «Формулы-1» пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Решающая гонка состоится 20 ноября.

Ранее Макс Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Италии.