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Риккардо: справедливо, если я в следующем году не получу места в «Формуле-1»

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Пилот McLaren Даниэль Риккардо оценил свои шансы остаться в «Формуле-1» в следующем сезоне.
Риккардо: справедливо, если я в следующем году не получу места в «Формуле-1»
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Я согласен с тем, что если в следующем году меня не будет на стартовой решётке, то это будет справедливо. Если я окажусь на трассе, то должен быть уверен, что это заслуженно», — цитирует Риккардо Racingnews365.

В нынешнем сезоне гонщик провёл 19 стартов. Он находится на 14-й позиции в личном зачёте «Формулы-1». Лидером является пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Напомним, что заключительный этап «Формулы-1» пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Решающая гонка состоится 20 ноября.

Ранее Макс Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Италии.

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