Нгамалё надеется на положительный исход матча с «Зенитом»
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- © Claudio De Capitani/Keystone Press Agency
«Следующий матч очень важен, но, думаю, что в субботу результат игры будет для нас положительным. Я приложу все свои усилия в этой игре. Если все будут делать так же, то всё будет хорошо», — цитирует Нгамалё «Спорт-Экспресс».
Встреча между командами пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.
После девяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Динамо» находится на шестой позиции (16 очков).
Ранее Славиша Йоканович заявил, что «Зенит» — самая мастеровитая команда в России.