Нгамалё надеется на положительный исход матча с «Зенитом»

Нападающий «Динамо» Николя Муми Нгамалё поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России с «Зенитом».

«Следующий матч очень важен, но, думаю, что в субботу результат игры будет для нас положительным. Я приложу все свои усилия в этой игре. Если все будут делать так же, то всё будет хорошо», — цитирует Нгамалё «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

После девяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Динамо» находится на шестой позиции (16 очков).

Ранее Славиша Йоканович заявил, что «Зенит» — самая мастеровитая команда в России.