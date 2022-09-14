военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Нгамалё надеется на положительный исход матча с «Зенитом»

Короткая ссылка
Нападающий «Динамо» Николя Муми Нгамалё поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России с «Зенитом».
Нгамалё надеется на положительный исход матча с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Claudio De Capitani/Keystone Press Agency

«Следующий матч очень важен, но, думаю, что в субботу результат игры будет для нас положительным. Я приложу все свои усилия в этой игре. Если все будут делать так же, то всё будет хорошо», — цитирует Нгамалё «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

После девяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Динамо» находится на шестой позиции (16 очков).

Ранее Славиша Йоканович заявил, что «Зенит» — самая мастеровитая команда в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить