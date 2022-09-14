Валуев — об отказе Украины выступать на ЧЕ по самбо: сплошной перформанс

Депутат Госдумы России Николай Валуев отреагировал на то, что сборная Украины не примет участия в первенстве и чемпионате Европы в Сербии.

«Украина во многом стала сплошным перформансом. Демонстрация политической близорукости, низкого качества стандартов дипломатии и нежелания вести диалог перекинуты и в область спорта», — цитирует Валуева Metaratings.

Федерация самбо Украины объявила, что национальная команда не примет участия в чемпионате Европы. Решение связано с тем, что на турнире выступят российские и белорусские спортсмены. Международная федерация самбо допустила россиян и белорусов до участия в чемпионате Европы в нейтральном статусе.

Напомним, что соревнования пройдут в Нови-Саде (Сербия) с 14 по 19 сентября.

Ранее сообщалось, что Европейская федерация самбо сожалеет, что Украина не примет участия в чемпионате Европы.